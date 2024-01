Am Nachmittag richtet sich das Interesse dann zunächst auf Inflationsdaten aus Deutschland. Im weiteren Handelsverlauf dürften dann Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarkts in den USA in den Fokus rücken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von den jüngsten Kursverlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1,0954 US-Dollar und damit leicht über dem Niveau vom Vorabend (1,0932). Das Euro/Franken-Paar bewegt sich unterdessen weiterhin in einer engen Spanne um die 93-Rappen-Marke. Aktuell kostet ein Euro 0,9319 Franken, was etwas mehr ist als am Vorabend.

