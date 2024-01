Teilen: GBP/USD klammert sich aufgrund des festeren USD an leichte Verluste nahe 1,2665 - Richmond Fed Barkin sagte, das Potenzial für weitere Zinserhöhungen bleibe auf dem Tisch - Die Angst vor einer Rezession in der britischen Wirtschaft belastet das britische Pfund (GBP) - Die Anleger warten auf den britischen EMI und den US ADP Employment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...