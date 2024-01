Sitka Gold: Neues Bohrprogramm soll an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen

Anzeige / Werbung Im Gegensatz zu vielen anderen Explorern kann Sitk Gold schon wieder die Bohrer anwerfen. Die Vorbereitungen laufen! Es geht wieder los! Nach den großen Explorations- und Bohrerfolgen des vergangenen Jahres will Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) schon in Kürze mit dem nächsten Bohrprogramm auf seinem Hauptprojekt RC Gold im kanadischen Yukon beginnen. Dass Sitka im Gegensatz zu vielen anderen Explorern im Norden Kanadas und insbesondere im Yukon schon wieder die Bohrer sprechen lassen kann, liegt daran, dass das äußerst vielversprechende Projekt ganzjährig zugänglich ist. Das Unternehmen von CEO Cor Coe plant auf der Liegenschaft im rohstoffreichen Tombstone-Gürtel bis zu 15.000 Meter an Bohrungen, mit denen man die Erfolge des Jahres 2023 anschließen will. Schon Anfang 2023 hatte Sitka nämlich eine erste, auf eine Grube beschränkte Ressource von insgesamt 1,34 Mio. Unzen Gold gemeldet, die sich auf die Lagerstätten Blackjack (900.000 Gold bei 0,83 g/t Gold) und Eiger (440.000 Unzen Gold bei 0,50 g/t Gold pro Unze) verteilt. Neues Programm schließt an bislang beste RC Gold-Bohrung an Seitdem hat Sitka immer wieder hervorragende Bohrergebnisse präsentiert, darunter ein Abschnitt von 219,0 Metern Länge mit 1,34 g/t Gold. Darin enthalten waren zudem 124,8 Meter mit 2,01 g/t Gold und 55 Meter mit 3,11 g/t Gold. Bohrloch DDRCCC-23-047 erbrachte damit die hochgradigste Vererzung, die das Unternehmen bislang auf RC Gold nachweisen konnte! Und genau dort, an der südlichen Ausdehnung der Blackjack-Zone wird Sitka bzw. der nun beauftragte Dienstleister Kluane Drilling mit den Bohrungen beginnen. Kluane verfügt über 30 Jahre an Erfahrung mit Diamantkernbohrungen im Yukon und weltweit und hatte bereits die letzten Bohrprogramme des Unternehmens durchgeführt. Jetzt hat man mit den Vorbereitungen der Crew und des Equipments begonnen und geht davon aus, dass die Mobilisierung für das Winterbohrprogramm auf RC Gold im kommenden Monat erfolgen kann. Fazit: Sitka Gold hat wie gesagt ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 hinter sich. Und das hat sich im Gegensatz zu der Entwicklung bei vielen anderen Explorern auch im Kurs niedergeschlagen. Der nämlich ist in den letzten 12 Monaten um rund 65% gestiegen - trotz des schwierigen Umfelds. Wir sind gespannt, was das neue Bohrprogramm bringt, insbesondere ob es weitere hochgradigere Abschnitte aufzeigt wie bei DDRCCC-23-047, was bedeutsam wäre. Unter anderem die hohen Gehalte von Bohrloch 47 zum Beispiel hatte die Experten von Crescat Capital und deren technischen Berater Quinton Hennigh vor Kurzem dazu bewogen, bei Sitka einzusteigen.

