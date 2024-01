Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power vermittelt jetzt zumindest einigen Analysten und Investoren eine Alarmstimmung, die schon überwunden geglaubt schient. Am Donnerstag ging es in den Stunden bis zum frühen Nachmittag zwar lediglich um ca. -0,4 % abwärts. Dennoch ist die Tendenz nicht beruhigend. Der Titel hat zum dritten Mal hintereinander nachgegeben. Die Aktie hatte am Mittwoch annähernd -4,8 % eingebüßt und [...] Hier weiterlesen

