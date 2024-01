Die Zuversicht an den Märkten scheint spätestens mit dem gestrigen Mittwoch wieder verflogen zu sein. Statt an der Jahresendrallye von 2023 anzuknüpfen, nahmen zahlreiche Anleger Gewinne mit. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation trug dazu ebenso bei wie nachlassende Hoffnungen auf eine schnelle Zinswende. Letzteres hinterließ im Wasserstoff-Sektor einen besonders negativen Eindruck.Erneut im roten Bereich landete unter diesen Voraussetzungen auch die Aktie von Nel ASA (NO0010081235). Um knapp drei Prozent ging es hier in die Tiefe, was auf den ersten Blick ...

