Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa hat auch am Donnerstag an den Aktienmärkten die Waffen strecken müssen. Da scheint nicht mehr besonders viel zu gehen, so Beobachter. Denn die Norweger haben auch in diesen Tagen nun viermal am Stück verloren. Die Aktie hat in den vergangenen Stunden zwar nur -0,4 % verloren, aber es gibt nun seit Wochen keine neuen Nachrichten mehr. [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...