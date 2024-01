Gute Nachrichten von Siemens Healthineers. Der Spezialist für Medizintechnik schließt einen Millionen-Deal in Kanada über die Tochter Varian ab. Sodexo bestätigt am Morgen die Prognose für das Fiskaljahr. Nach einem guten 1. Fiskalquartal bleibt das Management optimistisch. Exxon Mobil hingegen warnt seine Aktionäre. Im abgelaufenen Quartal musste man eine Wertberichtigung auf Anlagen in Kalifornien in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar vornehmen.Auch am letzten Tag der ersten Handelswoche neigt der Aktienhandel in Asien zur Schwäche. Die ...

