Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 3.420,17 Punkte. Nachdem der Index über weite Strecken des Tages wie andere europäische Börsen auch nur moderat zulegen konnte, ging es im Späthandel dann deutlich nach oben. Starke Nachfrage gab es am Nachmittag vor allem in den Aktien der Erste Group. Die im ATX schwer gewichteten Titel schlossen 2,9 Prozent im Plus. Gut gesucht waren auch Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers konnten sich mit einem Plus von 3,1 Prozent von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten aus Europa und den USA dämpften zwar die jüngsten ...

