Die Fielmann-Gruppe nimmt Abschied von ihrem Gründer und langjährigen Vorstandsvorsitzenden, Prof. Günther Fielmann - er verstarb vorgestern. Nach einem langen und erfüllten Leben sei der Unternehmer und Mäzen am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein im Kreise seiner Familie verstorben. Seine Nachfolge im Familienunternehmen hatte der Gründer von langer ...

