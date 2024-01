Die Aktien von RWE sind am Vortag deutlich zurückgekommen und bis 40,29 Euro gefallen. In der Folge konnten die Aktien wieder ansteigen und direkt am 10er-EMA bei 40,78 Euro aus dem Handel gehen. Der 10er-EMA ist für den weiteren Kursverlauf von hoher Bedeutung und wird andeuten, ob es zu einem weiteren Hochlauf oder einem erneuten Kursrückgang kommt. Zuvor hieß es im Insight: "Die Korrektur dehnt sich aus und sollte auch die Unterstützung um 40,25 ...

