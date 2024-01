Günther Fielmann ist tot. Der Gründer und langjährige Vorstandschef von Fielmann ist am 3. Januar verstorben. Er wurde 84 Jahre alt. Günther Fielmann gründete das Optikerunternehmen 1972 in Cuxhaven. Inzwischen arbeiten 23.000 Personen in Europa, Asien und den USA für Fielmann. Bis 2019 war Günther Fielmann Chef der Gesellschaft. Seitdem führt sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...