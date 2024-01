Der US-Photovoltaik-Hersteller hat mit dem Projektentwickler Cleantech Solar die Lieferung von rund 7,3 Gigawattstunden Strom jährlich für seine Fabrik im indischen Bundesstaat Tamil Nadu vereinbart. Die für den Bau der 150 Megawatt großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen benötigten Solarmodule liefert das Unternehmen selbst.Für seine Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommene Fabrik in Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu hat First Solar eine Stromabnahmevereinbarung (PPA) mit Cleantech Solar abgeschlossen. Der Erneuerbare-Energien-Projektentwickler mit Sitz in Singapur wird demnach ebenfalls ...

