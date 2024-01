In einem neuen wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Solarindustrie.von pv magazine Global Die Preise für chinesische Solarzellen sanken auf breiter Front, da die Nachfrage im Projektbereich nach wie vor schwach ist. Die Preise für monokristalline PERC M10- und G12-Zellen wurden bei 0,0452 respektive 0,0462 US-Dollar pro Watt ermittelt, was einem Rückgang von 6,61 beziehungsweise 20,89 Prozent gegenüber der letzten Bewertung vom 12. Dezember 2023 entspricht. Der Preis für Topcon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...