Selten habe ich mich mehr auf den Einstieg gefreut, denn hier und heute darf ich zuallererst eines - nämlich Ihnen ein ganz besonders gutes neues Jahr 2024 wünschen! Weil das Neue aber selten ohne das Alte so richtig zur Geltung kommt, werfen wir gleich einen schnellen Blick in den Rückspiegel. Da gab es in den zurückliegenden Monaten schließlich einiges zu sehen, wenn wir uns den Kursverlauf des DAX noch einmal vor Augen führen. Angefangen mit dem frühen Jahrestief, das gleich am ersten Handelstag am 2. Januar 2023 bei 13.976 markiert wurde, stieg der deutsche Leitindex in mehreren Aufwärtswellen bis auf das amtierende Rekordhoch vom 14. Dezember bei 17.003 Punkten. Zwischen dem Jahrestief und dem entsprechenden -hoch lagen nicht nur elfeinhalb Monate, sondern auch 3.027 Punkte beziehungsweise +21,6%. Und:

