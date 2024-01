Die Zahl der Ersteintritte liegt laut dem Branchenverband Seilbahnen Schweiz bis Ende Dezember um 26 Prozent über Vorjahr.Bern - Wegen den im Vergleich zum Vorjahr guten Schneeverhältnissen ist die Wintersaison 2023/24 in den hiesigen Skigebieten gut angelaufen. So lag die Zahl der Ersteintritte laut dem Branchenverband Seilbahnen Schweiz bis Ende Dezember um 26 Prozent über Vorjahr. Im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt betrug der Zuwachs bei den Ersteintritten 12 Prozent, wie der Verband am Freitag mitteilte.

