Das Euro/Franken-Paar notiert bei 0,9315 nur knapp über 93 Rappen.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seinen vorsichtigen Erholungskurs gegenüber dem US-Dollar vom Vortag abgebrochen und ist wieder unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1,0917 US-Dollar und damit etwas tiefer als am Vorabend. Der Franken bleibt unterdessen stark. So notiert das Euro/Franken-Paar bei 0,9315 nur knapp über 93 Rappen. Seit das Paar diese Marke Ende…

