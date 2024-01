2023 war für den IT-Dienstleister Adesso alles andere als erfolgreich. Insbesondere schwache Lizenzverkäufe sorgen dafür, dass man im November die Jahresziele deutlich zurücknehmen musste. Für den operativen Gewinn auf Basis EBITDA erwartete man neu 70 bis 90 Mio. € nach der vorangegangenen Guidance von 100 bis 110 Mio. €. Doch Adesso zeigt sich inzwischen deutlich optimistischer. So rechnet man für 2024 mit einem kräftigen Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Und auch bei der Profitabilität will man wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Was durchaus ambitioniert klingt vor dem Hintergrund, dass mit dem Jahreswechsel nun auch ein neuer Vorstandschef seine Tätigkeit aufnimmt. Dennoch: Adesso ist durch eine Kombination von Standard-Software (rund 10 % des Umsatzes) und seinem Kerngeschäft der individuellen Softwarelösungen sehr gut aufgestellt und beginnt ebenfalls, KI in das Angebot zu integrieren, mit entsprechenden Erwartungen an die Wachstumsdynamik.



Das spiegelt sich inzwischen auch stärker in der Aktie wider. Zwar musste diese nach einem erfolgreichen Ausbruch Ende letzten Jahres über die 200-Tage-Linie ganz aktuell einen Rücksetzer hinnehmen. Doch wir sehen hier nur einen nötigen Test, um diesen Durchbruch zu bestätigen.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 01/2024.



Thema der Woche im aktuellen Brief: Dividendenjagd 2024



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info