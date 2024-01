Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will damit technologische Innovationen fördern und Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Die zur Nutzung überlassenen Patente beziehen sich auf die n-type-Topcon-Technologie. Jinko Solar gab am Freitag bekannt, dass es kürzlich "einem der zehn größten Solarmodulunternehmen der Welt" die Rechte an einigen seiner Patente für die n-type Tunnel Oxide Passivated Contact (Topcon)-Technologie überlassen habe. Gegen eine Lizenzgebühr könne der Photovoltaik-Hersteller nun bestimmte patentierte Topcon-Technologien von Jinko Solar in seinen Produkten verwenden. Nähere Angaben ...

