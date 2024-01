LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Bei der Vorlage der Zahlen für das vergangene, dritte Geschäftsquartal am 11. Januar dürfte der Konzern sein operatives Ergebnisziel (Ebit) für 2023/24 wiederholen, welches eine Kompensation der schwachen Aussichten für die Biosprit-Tochter Cropenergies durch eine hohe Profitabilität im Zuckergeschäft beinhalte, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für letzteres dürfte sich in Europa aber seiner Einschätzung nach verschlechtern./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 11:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007297004