Computop stellt auf der Fachkonferenz UNITI mit Pay to Drive eine integrierte Lösung für Ladestationen und "Pay @ Pump" vor. Bamberg - Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge brauchen Zahlungsprozesse, die sowohl die Vorgaben zur Kartenzahlung erfüllen können als auch eine reibungslose Integration in ihre Apps ermöglichen. Nicht weniger als im Onlinehandel spielt auch an der Ladesäule echtes Omnichannel-Payment die entscheidende Rolle. Computop, Deutschlands führender PSP im E-Commerce, stellt auf der Fachkonferenz UNITI mit Pay to Drive eine integrierte Lösung für Ladestationen und "Pay @ Pump" vor. Durch die Anbindung an die Zahlungsplattform Computop Paygate können die Zahlungsoptionen ganz nach den Bedürfnissen der Betreiber konfiguriert werden. Auf dem Smartphone stehen Apple Pay mit girocard, Google Pay oder die neue Kreditkartenvariante Click to Pay zur Verfügung. Dazu die typischen Zahlarten aus dem Onlinehandel, aber auch beliebte lokale Zahlverfahren wie Swish in Schweden, Twint in der Schweiz oder Blik in Polen. Das moderne Automatenterminal IM30 nimmt Zahlungsarten wie Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte oder girocard an. Tokenisierung macht Kartenzahlungen besonders sicher.Unternehmen ganz unterschiedlicher Bereiche des Sektors Mobility nutzen Zahlungslösungen von Computop. Mit DeLijn / Belgien und BONNsmart im ÖPNV, TollCollect für die LKW-Maut, Mercedes Pay für In-Car-Payments oder Compleo beim EV Charging setzen viele innovative Unternehmen auf die Zahlungsplattform Computop Paygate. Individuell angepasste In-App-Payments bis hin zur fertigen Payment-Page, eine einheitliche Zahlungsplattform, die Auswahl aus über 50 Acquirer-Verbindungen und der eigene girocard-Netzbetrieb mit girocard-Onlinezahlung (zum Beispiel bei Christ.de und Mediamarkt) sind Leistungen, die Betreiber von Ladestationen für eine schnelle und effizienten Anbindung in diesem starken Wachstumsmarkt brauchen. Der Einsatz von Tokenisierung macht Kartenzahlungen besonders sicher, das Ablaufdatum von Kreditkarten wird dabei automatisch aktualisiert. Mit einer Cash Back-Funktion wird ausserdem die Auszahlung von Bargeld, zum Beispiel an Tankstellenkassen, möglich. Ralf Gladis, CEO Computop, betont: "Elektromobilität wächst international rasant. Darum sehen wir uns mit unseren zahlreichen lokalen Zahlarten und den starken Services im Hintergrund perfekt aufgestellt für E-Charging-Anbieter. Unsere neue Partnerschaft mit nexi, die bereits grosse Kunden in diesem Bereich gewonnen haben, stärkt unser Angebot weiter. Mit Computop Pay to Drive haben wir eine weitere flexible anwendbare Branchenlösung im Portfolio." (Computop/mc) Computop

