Microsoft will damit einen Wandel hin zu einer persönlicheren und intelligenteren Computernutzung einleiten, in der KI nahtlos in Windows eingebettet wird. The post KI: Microsoft führt auf Windows neue Copilot-Taste ein appeared first on Moneycab.Redmond - Microsoft gib die Einführung einer neuen Copilot-Taste für Windows 11 PCs bekannt und will damit einen Wandel hin zu einer persönlicheren und intelligenteren Computernutzung einleiten, in der Künstliche Intelligenz nahtlos in Windows eingebettet wird - vom Betriebssystem über den Chip bis hin zur Hardware. Die Einführung der Copilot-Taste ist die erste bedeutende Änderung der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten, wie Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer von Microsoft, in einem Blog schreibt. «Wir glauben, dass sie den Menschen die Gelegenheit geben wird, leichter an der KI-Transformation teilzuhaben. Die Copilot-Taste wird neben der Windows-Taste ein zentraler Bestandteil der PC-Tastatur. Wenn die neue Taste gedrückt wird, ruft sie die Copilot-Funktion in Windows auf und bindet so Copilot nahtlos in den Alltag ein», erklärte Mehdi. In den kommenden Tagen vor und während der CES wird die Copilot-Taste bei neuen Windows 11-PCs der Microsoft-Partner vorgestellt. Die Verfügbarkeit beginnt Ende Februar und erstreckt sich bis zum Frühjahr, einschliesslich der kommenden Surface-Geräte. (Microsoft/mc) The post KI: Microsoft führt auf Windows neue Copilot-Taste ein appeared first on Moneycab.

Den vollständigen Artikel lesen ...