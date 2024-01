Die PayPal-Aktie hat in den letzten Tagen Kursverluste verzeichnet, nachdem Zinssorgen in den Markt zurückgekehrt sind. Die Investmentbank BTIG hat ihre Einschätzung der Aktie revidiert hat und die Aktie abgestuft. Der neue CEO steht vor der Herausforderung, das Unternehmen neu auszurichten. Auch am Freitag stehen rote Vorzeichen zu Buche.Der Finanzdienstleister PayPal wurde von der Investmentbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...