Die Peloton-Aktie setzt am letzten Handelstag der Woche ihre jüngste fulminante Aufwärtsbewegung fort. Bereits am Donnerstag konnten die Papiere des US-Fitnessgeräte-Herstellers satte (annähernd) 14 Prozent zulegen. Hintergrund ist eine Partnerschaft mit Tiktok. Schafft Peloton damit den ersehnten Turnaround? Die Vereinbarung wird einen speziellen Peloton-Hub auf dem videobasierten sozialen Netzwerk mit benutzerdefinierten Peloton-Inhalten schaffen, sagten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...