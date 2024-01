Teilen: Bart Melek, Head of Commodity Strategy bei Toronto-Dominion Securities (TDS), sieht die Rohölmärkte im Jahr 2024 auf eine chronische Unterversorgung zusteuern, obwohl das Überangebot an fossilen Brennstoffen am Donnerstag weiter zugenommen hat. Steigende Lagerbestände lassen Rohölpreise sinken Die Ölpreise fielen, als ein sprunghafter Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...