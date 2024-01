Teilen: Das Pfund Sterling legte gegenüber dem Greenback zu, nachdem die Märkte im Anschluss an die Veröffentlichung des NFP einen Aufschwung erlebt hatten - Die US-Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen leicht, doch stehen Revisionen bevor - Die US-Daten stehen am Freitag im Fokus, während in Großbritannien am kommenden Freitag BIP- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...