Die von der Gewerkschaft IF Metall ausgelösten Streiks gegen Tesla in Schweden dauern auch im neuen Jahr an. Die Gewerkschaft nennt jetzt aber eine mögliche Lösung, mit der Streiks beendet werden könnten - mit Amazon als Vorbild. Die IF Metall macht ein Hintertürchen auf, wie der anhaltende Streik gegen Tesla auch ohne Tarifvertrag beigelegt werden kann. Der Gewerkschaft zufolge könnte Tesla dem Beispiel von Amazon folgen und einen Auftragnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...