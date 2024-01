Die Kursentwicklung seit Jahresanfang ist enttäuschend. Der am letzten Sonntag auf 73,00 USD angehobene mentale Stoppkurs wurde am Dienstag zum Handelsende an der NYSE unterschritten, am Mittwoch konnte man mit einem Aktiengewinn von rund 16 Prozent aussteigen. Auch wenn im Bereich um 65,00 USD zwei Unterstützungen liegen, drängt sich im Moment der Neueinstieg bei Block Inc. ISIN: US8522341036 nach unserer Meinung nicht auf.Auch dieser RuMaS Trading-Tipp ...

