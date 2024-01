Die Gespräche über eine Fusion zwischen Warner Bros. Discovery und Paramount lassen auch den Videostreaming-Sektor aufhorchen. Immerhin könnte ein neues Schwergewicht im ohnehin umkämpften Markt entstehen. Einmal Höhenflug, Absturz und zurück: Die Aktionäre von Netflix haben in den letzten vier Jahren so ziemlich jede Gefühlslage durchgemacht, die es an der Börse gibt. Auf die immer neuen Allzeithochs während der Corona-Pandemie folgte 2022 der Zusammenbruch, ...

