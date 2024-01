Berlin - Die Bundesbürger haben nach Einschätzung des Regierungsberaters Achim Spiller Verständnis für die Proteste der Bauern. "Anders als bei den Klimaklebern stoßen die Bauernproteste in der Bevölkerung auf Zustimmung", sagte Spiller, der den Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz im Bundesagrarministerium leitet, dem "Tagesspiegel".



Man sehe die Bauern als Opfer, "die zwischen der Ernährungsindustrie und dem Lebensmittelhandel aufgerieben werden", so der Agrarökonom. "Die Bauern werden als das schwächste Glied in der Kette gesehen." Ab Montag wollen Bauern eine Woche lang gegen die Regierungspolitik demonstrieren und mit ihren Treckern den Straßenverkehr behindern. Am 15. Januar ist eine Großdemo in Berlin geplant.