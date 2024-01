Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Acer hat zum Jahresauftakt die neue Generation seiner beliebten Aspire-Serie vorgestellt, die eine breite Palette an Leistungs- und Designoptionen bietet. Den Anfang macht das Acer Aspire Vero 16 als jüngstes Mitglied der umweltbewussten Vero-Reihe, das von den neuen Intel® Core Ultra-Prozessoren(1) mit Intel® AI Boost und Wi-Fi 7-Kompatibilität(3) angetrieben wird. Der Anteil von PCR-Materialien (Post-Consumer-Recycling) im Gehäuse des Intel® Evo-Notebooks(1) wurde erhöht und sogar gegenüber dem Modell von 2021 verdoppelt. Als weitere Neuheiten reihen sich das Acer Aspire Go 15 und Aspire Go 14 ins Portfolio des Herstellers ein. Mit ihren vielfältigen Ausstattungsvarianten bieten sie besonders budgetorientierten Nutzern und Familien die optimale Plattform für alle gängigen Anwendungen. Die Aspire Go-Notebooks verfügen über Intel® Core Prozessoren der N-Serie, eine erhöhte Speicherkapazität und eine große Anschlussvielfalt, während das Acer Aspire Go 14 auch eine AMD Ryzen 7000 Series Prozessor-Option erhält. Für zusätzliche Flexibilität sind die neuen Aspire-Notebooks mit der neuesten KI-gestützten Technologie ausgestattet: dem intelligenten KI-Begleiter Copilot in Windows(2) sowie Acer PurifiedVoice für beste Audioqualität in Videocalls.Acer Aspire Vero 16: Umweltbewusstes Notebook mit erstklassiger LeistungDas Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) vereint ein neues Design mit den neuesten Kollaborationsfunktionen und ist für diejenigen gemacht, die eine umweltbewusste Wahl treffen möchten, ohne dabei auf Leistung zu verzichten. Es wird von einem Intel® Core Ultra 7 Prozessor(1) mit Intel® AI Boost angetrieben, um hohe Produktivität und eine lange Akkulaufzeit von bis zu 10,5 Stunden(4) mit nur einer Ladung zu bieten. Mit Copilot in Windows ausgestattet, nutzt das Notebook künstliche Intelligenz, um die Navigation und Nutzung zu vereinfachen. Kristallklare Video- und Audioqualität werden durch die KI-unterstützte 1.440p QHD-Webcam zusammen mit Acer PurifiedVoice gewährleistet. Das Windows 11-Notebook verfügt außerdem über bis zu 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher, der von bis zu 2 TB Dual PCIe Gen 4 SSD-Massenspeicher unterstützt wird.Das Aspire Vero 16 zeichnet sich besonders durch sein umweltbewusstes Design aus. Das Gehäuse besteht zu mehr als 60 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zur ersten Generation. Die Oberfläche enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen, Farben oder Zusatzstoffe. Abgerundet werden die umweltbewussten Merkmale des Aspire Vero 16 durch ein OceanGlass-Touchpad aus Ocean Bound Plastic (OBP)(6), eine zu 100 Prozent recycelte Verpackung sowie die EPEAT Gold-Registrierung(5).Das 40,6 cm (16 Zoll) große WQXGA-Display (2.560 x 1.600) mit einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet besonders viel Sichtfläche für die Arbeit oder zur Unterhaltung und deckt den gesamten sRGB-Farbraum ab. Dank Wi-Fi 7-Kompatibilität und einer Auswahl an Konnektivitätsmerkmalen wie Bluetooth LE Audio, zwei USB Type-C-Ports (Thunderbolt 4 und USB 4) und HDMI 2.1 können Nutzer an jedem Ort mühelos streamen oder arbeiten. Das Aspire Vero 16 wird auch mit intelligenten Anwendungen geliefert, darunter die AcerSense-App zur Verwaltung des Akkuverbrauchs, der Energiespar- und Leistungsmodi, während Intel® Unison 2.0 verschiedene Geräte und Betriebssysteme auf einem einzigen Bildschirm für nahtlose Produktivität integriert.Acer Aspire Go: Vielfältige Ausstattungsvarianten und benutzerfreundlichDie neuen Aspire Go Notebooks sind vielseitige Geräte für Familien und Heimanwender, die nach einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Modelle Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) und Aspire Go 14 (AG14-31P) werden von bis zu Intel® Core i3 N-Series Prozessoren angetrieben, während das Modell Acer Aspire Go 14 (AG14-21P) auch mit AMD Ryzen 7000 Series Prozessoren ausgestattet werden kann, um reaktionsschnelle Leistung und eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden zu bieten. Alle Modelle verfügen außerdem über bis zu 16 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB M.2 PCIe Gen 3 SSD Massenspeicher für ausreichend Speicherplatz.Mit schmalem Rahmen und einem Seitenverhältnis von bis zu 16:10(1) bieten die Aspire Go Notebooks großzügige Bildschirmflächen und hochauflösende Visuals auf dem WUXGA-Panel des Acer Aspire Go 14 und dem FHD-Display des Acer Aspire Go 15. Die Notebooks kommen außerdem mit Copilot in Windows(2), um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern - mit nur einem Klick auf die spezielle Copilot-Taste. Videoanrufe werden durch Acers TNR-Lösung für eine bessere Bildschärfe optimiert, selbst bei schwachem Licht, während Acer PurifiedVoice KI-Rauschunterdrückung und zwei digitale Mikrofone sicherstellen, dass Stimmen präzise erfasst werden. AcerSense dient der Optimierung des Speicherplatzes und der Überwachung von Anwendungen, während die Wi-Fi 6-Konnektivität dazu beiträgt, Latenzen bei Videoanrufen und dem Streaming von Filmen zu minimieren.Mit der Acer Aspire Go-Serie erhalten PCR-Materialien auch erstmals abseits der Vero-Serie Einzug in Acers Notebook-Portfolio. Das D-Cover besitzt einen PCR-Anteil von 30 Prozent. Zudem werden in der Verpackung recycelbare Materialien verwendet und beide Notebooks sind Energy Star und EPEAT Silver(5) zertifiziert.Preise und VerfügbarkeitenDas Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.199 Euro verfügbar.Das Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 529 Euro verfügbar.Das Acer Aspire Go 14 (AG14-31P) mit Intel® Prozessor ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 549 Euro verfügbar.Das Acer Aspire Go 14 (AG14-21P) mit AMD Prozessor ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 649 Euro verfügbar.Hier geht es zur Pressemeldung im Acer Newsroom.(1) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.(2) Die Verfügbarkeit und der Zeitplan für die Einführung von Copilot variiert je nach Markt und unterliegt den Aktualisierungen von Microsoft.(3) Wi-Fi 7 kompatible Geräte sind erforderlich, um die angegebenen Geschwindigkeiten/Vorteile von Wi-Fi 7 (802.11be) zu erreichen.(4) Die Akkulaufzeit wird unter bestimmten Testeinstellungen und Bedingungen gemäß MobileMark 2018 gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich variieren. 