Lidl testet Scan & Go mit Smartphones in zwei seiner Filialen. Dank dieser neuen Funktion können Kunden Lebensmittel mit dem eigenen Smartphone scannen und anschließend direkt an dem Self-Checkout bezahlen. Dieses Pilotprojekt ist ein Schritt in Richtung eines verbesserten Kundenerlebnisses und eines effizienteren Einkaufsprozesses. Foto © Lidl Malou Boerstal,...

Den vollständigen Artikel lesen ...