Premiere im Hafen von Antwerpen: Der Port of Antwerp-Bruges und CMB.TECH nehmen den ersten wasserstoffbetriebenen Schlepper der Welt in Betrieb, der Hydrotug 1. Als weltweit erster wasserstoffbetriebener Schlepper nimmt er seinen Dienst im Antwerpener Hafengebiet auf. Port of Antwerp-Bruges Startschuss für den Hydrotug 1 Foto © Port of Antwerp-Bruges Die neue Technologie ist ein...

