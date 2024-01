Bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte verzeichnete der Detailhandel ohne Tankstellen im November 2023 gegenüber November 2022 ein Wachstum des nominalen Umsatzes von 2,0% (real +1,0%). The post Detailhandelsumsätze im November 2023 umd 1,6 % gestiegen appeared first on Moneycab.Neuenburg - Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sind im November 2023 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat nominal um 1,6% gestiegen. Saisonbereinigt wuchsen die nominalen Detailhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat um 0,6%. Dies zeigen die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS). Die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sind im November 2023 im Vorjahresvergleich um 0,7% gestiegen. Die reale Entwicklung berücksichtigt die Teuerung. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die realen Detailhandelsumsätze saisonbereinigt um 0,7%. Detailhandel ohne TankstellenBereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte verzeichnete der Detailhandel ohne Tankstellen im November 2023 gegenüber November 2022 ein Wachstum des nominalen Umsatzes von 2,0% (real +1,0%). Der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren verbuchte eine Zunahme des nominalen Umsatzes von 1,3% (real -1,4%), während der Nicht-Nahrungsmittelsektor ein nominales Plus von 2,7% registrierte (real +3,1%). Saisonbereinigt verbuchte der Detailhandel ohne Tankstellen im November gegenüber dem Vormonat ein nominales Umsatzwachstum von 0,6% (real +0,6%). Der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren verzeichnete einen nominalen Umsatzrückgang von 0,4% (real -0,6%). Der Nicht-Nahrungsmittelsektor registrierte ein nominales Plus von 1,6% (real +2,2%). (BFS/mc/pg) The post Detailhandelsumsätze im November 2023 umd 1,6 % gestiegen appeared first on Moneycab.

