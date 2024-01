Honda erwägt den Bau eines Elektroauto-Werks in Kanada, möglicherweise auch in Verbindung mit einer Akku-Produktion, berichten japanische Medien. Es wäre die zweite Produktionsstätte des Automobilherstellers in Nordamerika. Nach Angaben der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" könnten sich die Gesamtinvestitionen für das Projekt auf 2 Billionen Yen (rund 13 Milliarden Euro) belaufen. Honda prüfe mehrere potenzielle Standorte, unter anderem neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...