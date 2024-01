Der Projektentwickler Abo Wind hat Ende des Jahres 2023 zwei neue Photovoltaik-Solarparks an Netz gebracht. Für dieses Jahr plant das Unternehmen den Baustart von mehr als zehn PV-Projekten. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Abo Wind zwei Solarparks in Rheinland-Pfalz ans Netz gebracht. Das Projekt in Zerf hat eine Gesamtleistung von 5,1 Megawatt. Niederkirchen ist mit 13,4 Megawatt das bisher größte Photovoltaik-Projekt des Unternehmens in Deutschland. Lange wird dieser Solarpark die Bestmarke nicht ...

