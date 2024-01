Berlin - Angesichts der Bauernproteste warnt der Handelsverband Berlin-Brandenburg vor Versorgungsengpässen und Einschränkungen für Verbraucher. "Schon morgen werden Hunderte Supermärkte in Berlin keine Warenlieferungen erhalten", sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen dem Nachrichtenportal T-Online. "Wenn sich die Situation nicht schlagartig ändert, müssen wir damit rechnen, dass morgen Regale leer bleiben könnten."



Grund dafür seien Proteste in Großbeeren, etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt. Dort haben Bauern nach übereinstimmenden Berichten die Zufahrtswege eines Großmarktes blockiert. Laut Busch-Petersen werden von dort viele Läden in Berlin und Brandenburg beliefert. Mit den vom Bauernverband angekündigten Blockaden habe der Protest offenbar nichts zu tun, die Verantwortlichen ließen sich derzeit nicht ermitteln. "Es passiert, was wir vorhergesagt haben: Der Bauernverband hat seine Leute nicht im Griff", kritisiert Busch-Petersen.