NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die gestiegenen Frachtraten wegen der Probleme im Roten Meer und der Passage durch den Suez-Kanal seien eine zu bewältigende Belastung für die europäischen Modehändler, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Frachtraten kämen von einem niedrigen Niveau und machten einen vergleichsweise geringen Teil der Kosten aus. Am ehesten davon betroffen seien die AB-Foods-Tochter Primark und H&M, weniger dagegen Inditex./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2024 / 20:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007