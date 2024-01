Teilen: Boris Vujcic, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte am Montag, er glaube, dass die Eurozone in der Lage sein werde, eine Rezession zu vermeiden, wie Bloomberg berichtet. Vujcic merkte an, dass er auch mit einer allmählichen Verlangsamung der Inflation rechne und fügte hinzu, dass die EZB nicht über Zinssenkungen diskutiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...