Unter der Leitung von Philip Lehmann ist Hair & Skin inzwischen auf 19 Kliniken in allen Sprachregionen der Schweiz gewachsen.Zürich - Der Haartransplantations- und Haut-Spezialist Hair & Skin hat sein Management-Team erweitert und das Produktportfolio diversifiziert, um den wachsenden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Zudem steht die Expansion nach Grossbritannien bevor. Unter der Leitung von Philip Lehmann ist Hair & Skin inzwischen auf 19 Kliniken in allen Sprachregionen der Schweiz gewachsen, beschäftigt über 200 Mitarbeitende und hat seinen Umsatz seit 2021 mehr als verfünffacht. Um die Marktführerschaft nun auch international ausbauen zu können, hat Lehmann die Geschäftsleitung breiter aufgestellt: Christoph Ebhart übernimmt die neu geschaffene Stelle des Chief Revenue Officers und verantwortet damit die internationalen Wachstumspläne. Er bringt über 14 Jahre Erfahrung im Aufbau von internationalen Vertriebsorganisationen mit. Die letzten sieben Jahre davon verbrachte er in leitenden Positionen in den USA. Um insbesondere den Hautbereich national und international noch stärker in den Fokus zu rücken, wird die ebenso neu geschaffene Stelle des Chief Product Officers von Sabrina Mazzei übernommen. Sie leitete davor das interne Business Development Team und bringt langjährige Erfahrung im Produktbereich mit, u.a. bei Unternehmen wie L'Oreal. Zur weiteren Steigerung der finanziellen Stabilität tritt mit Christoph Kohler ein erfahrener CFO in die Fussstapfen von Mauro Ammann. Kohler bringt 16 Jahre Erfahrung im Accounting und Controlling in internationalen Vertriebsfirmen mit. Zuletzt leitete er den Verkaufsprozess von bestsmile, dem innovativen Praxiskonzept für Kieferorthopädie. Unverändert bleibt die Position des Chief Marketing Officers: Alexander Renner, verantwortet als CMO weiterhin sämtliche Marketing-Kanäle und Massnahmen. Zuvor war Renner Co-Founder und Geschäftsführer des digitalen Umzugsunternehmens MoveAgain. Er bringt über 12 Jahre digitale Erfahrung mit. Nach über drei erfolgreichen Jahren auf dem Schweizer Markt setzt Hair & Skin verstärkt auf innovative Lösungen zur Hautverjüngung und hat bereits eine Reihe von Behandlungen wie das Medical Needling, eine minimalinvasive Behandlung zur Optimierung des Hautbildes oder auch Unterspritzungen mit Hyaluron, eingeführt. Weitere Dienstleistungen im Hautbereich sind in Kürze geplant. Expansion nach GrossbritannienMit 19 Standorten ist der Schweizer Markt vorerst abgedeckt. Nun steht die Expansion ins Ausland bevor: Im April 2024 wird die erste Klinik in London öffnen, bis Mitte 2025 sollen fu¨nf weitere folgen, und fu¨r Anfang 2025 ist der Schritt in die USA geplant. (mc/pg) Hair & Skin

Den vollständigen Artikel lesen ...