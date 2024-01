Johnson & Johnson (J&J) wird 2,0 Milliarden Dollar in bar zahlen, um Ambrx Biopharma zu erwerben und damit einen Entwickler von gefragten Medikamenten gegen tödliche Tumore zu gewinnen. J&J wird laut einer Erklärung am Montag 28 Dollar pro Aktie für Ambrx auf den Tisch legen, was einem Aufschlag von 100 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs entspricht.Der Pharmariese J&J muss eine Umsatzlücke stopfen, die sich bis 2025 abzeichnet, wenn sein Topseller Stelara für Psoriasis voraussichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...