Teilen: USD/JPY handelte am Freitag auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember. Die Ökonomen der Rabobank analysieren die Aussichten für das Paar. Es ist unwahrscheinlich, dass die BoJ eine Zinserhöhung vor April in Betracht zieht Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass die BoJ eine Zinserhöhung nicht vor April in Erwägung ziehen wird, um die Frühjahrslohnabschlüsse ...

