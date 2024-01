Teilen: EUR/GBP ist auf die Marke von 0,86 gesunken. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für das Paar. EUR/GBP kann diese Woche weiter abrutschen Der Höhepunkt der Woche ist die Aussage des Gouverneurs der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, vor dem Parlament am Mittwoch und die monatlichen BIP-Zahlen für November am Freitag. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...