Teilen: Am Freitag beendete EUR/USD den Handel nahezu unverändert bei 1,0950. Am frühen Montag bleibt das Paar relativ ruhig. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den Euro. Erholung über 1,10 weiterhin unwahrscheinlich Wir halten Kursgewinne über 1,10 für das Paar EUR/USD nach wie vor für wenig nachhaltig. Wir sehen EUR/USD in diesem ...

