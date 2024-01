Das klingt durchaus spannend: Der deutsche Autobauer Volkswagen will den Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge integrieren. Die Software, die Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen bilden kann, werde innerhalb des hauseigenen Sprachassistenten IDA verfügbar sein, kündigten die Wolfsburger im Rahmen der Technik-Messe CES an.Auf der Innovationsshow in Las Vegas wird es erste Fahrzeuge mit der Funktion zu sehen geben. Umgesetzt wird die Integration mit dem Sprachsoftware-Spezialisten Cerence, ...

