Die Einwohner Estlands haben jetzt die Möglichkeit, ihre Lieblingsbeeren mithilfe des neuen Beeren-Verkaufsautomaten der Firma No Bananas zu genießen. Der Verkaufsautomat bietet unter anderem Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren in unterschiedlichen Mengen an, die Bestände werden mindestens einmal täglich aufgefüllt. Dies berichtet EastFruit auf Grundlage von Informationen...

Den vollständigen Artikel lesen ...