Surexport, ein führender europäischer Akteur in der Produktion und Vermarktung von Beeren, hat einen Mehrheitsanteil an Jong Fruit, einem niederländischen Erdbeerproduzenten, erworben. Die Partnerschaft mit Jong Fruit, das in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert, stellt einen wichtigen Meilenstein für den strategischen Plan von Surexport dar, seine Position...

Den vollständigen Artikel lesen ...