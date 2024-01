© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | PAUL SAKUMA



Der US-Konzern HPE verschärft seinen Konkurrenzkampf mit dem Rivalen Cisco und kauft für 13 Milliarden US-Dollar Juniper. Die Aktie von Juniper hebt ab, während HPE auf Tauchstation geht. Der Aktienkurs von Juniper Networks stieg am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als ein Fünftel, nachdem mehrere US-Medien - darunter das Wall Street Journal und Reuters - berichtet hatten, dass Hewlett Packard Enterprise (HPE) sich in "fortgeschrittenen Gesprächen" über eine Übernahme des Unternehmens für rund 13 Milliarden US-Dollar befinde. Ein Deal könnte noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, hieß es. Juniper, ein langjähriger Konkurrent von Cisco auf dem Markt für Netzwerkausrüstung, hat …