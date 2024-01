Das Hamburger Unternehmen hat in einer Finanzierungsrunde drei Millionen Euro erhalten. Mit dem Kapital soll Suenas "Autopilot"-Software für die Vermarktung von Batteriespeichern weiterentwickelt und das Angebot in neuen europäischen Märkten eingeführt werden.Suena bietet auf Basis ihrer selbst entwickelten Handels- und Optimierungssoftware Eigentümern und Betreibern von Batteriespeichern Dienstleistungen zur Stromvermarktung an. Das 2021 als Ausgründung der Technischen Universität Hamburg entstandene Unternehmen hatte bereits im Sommer 2022 eine Startfinanzierung (Pre-Seed) von 1,2 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...