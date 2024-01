Die Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt arbeiten derzeit an einer Rechtsverordnung zur Habitatpotenzialanalyse (HPA). Diese soll dem Schutz von Vögeln vor Windenergie-Anlagen dienen. Der Branchenverband BWE kritisiert den Entwurf der Verordnung. In einer Stellungnahme hat der Bundesverband Windenergie (BWE) den Entwurf einer Rechtsverordnung zur Einführung einer Habitatpotenzialanalyse (HPA) kritisiert. In ihrer gegenwärtigen Form verfehle das Instrument nicht nur seine Ziele, es führe auch ...

