In der Analyse wurden Daten der Jobseiten Indeed und Adzuna angesehen, um fast 100 Tausend offene Schweizer Jobanzeigen zu analysieren.Zürich - Gehälter variieren natürlich je nach Branche. Daher wurde untersucht, welche Kategorie von Jobs am besten und am schlechtesten bezahlen. In der Analyse wurden Daten der Jobseiten Indeed und Adzuna angesehen, um fast 100 Tausend offene Schweizer Jobanzeigen zu analysieren. Man verdient am meisten von Jobs im Bereich Design mit einer Vergütung von 110.100 CHF. KI-Jobs und Management-Berufe waren die nächsthöchsten auf der Rangliste mit durchschnittlichen Gehältern von 107.600 CHF und 89.500 CHF jeweils. Das durchschnittliche Gehalt der von uns analysierten Stellenangebote betrug etwa 76.500 CHF. RangKategorieDurchschnittliches Gehalt (CHF)1Design110.100 CHF2KI107.600 CHF3Management89.500 CHF4IT89.300 CHF5Marketing89.000 CHF6Vertrieb68.300 CHF7Kommunikation60.100 CHF8Technik59.400 CHF -Durchschnittsgehalt76.500 CHF Online-Learning: An IT-Kursen sind Weiterbildende am meisten interessiert LinkedIn ist das größte berufliche soziale Netzwerk der Welt und mit LinkedIn Learning stellt es auch eine umfassende Plattform für digitales Lernen zur Verfügung. Da kann man Weiterbildungen im Form von Online-Kursen machen, um neue Kenntnisse zu entwickeln, die Karrierechancen zu boostern, und den Lebenslauf zu verbessern. Daher ist es kein Wunder, dass Millionen sich auf der Plattform weiterbilden. Anhand von Daten von LinkedIn Learning haben wir die am meisten nachgefragten Kurstypen unter deutschsprachigen Nutzer*innen festgestellt. An erster Stelle - und weit voraus - waren die IT-Kurse mit 5 Millionen Kursteilnehmenden. Darauf folgten Management- und Kommunikationskurse mit 2,8 Millionen und 2,5 Millionen Lernende auf der Seite. Kreative Kurse für Design und Marketing landeten weiter unten in der Rangliste. Mit nur 328,600 Lernenden war die Teilnahme an Kursen im Bereich Künstliche Intelligenz am niedrigsten. RangKurstypAnzahl der Lernenden1IT5.068.9012Management2.804.7773Kommunikation2.497.2314Vertrieb1.680.6275Design1.333.1216Marketing1.189.0967Technik542.8288KI328.634 Die beliebtesten Kurse auf LinkedIn Learning Nachfolgend finden Sie die beliebtesten Kurse für jede Branche. Eine Weiterbildung kann Ihre Karriereaussichten verbessern und, wie bereits erwähnt, zu einer Gehaltssteigerung führen. Lernen Sie etwas Neues im Jahr 2024? Hier sind die beliebtesten Themen jedes anderen Kurstyps: IT: C#, Scrum, Python, Oracle, DevOps Management: Projektmanagement, Risikomanagement, Produktmanagement, Change Management, Unternehmensführung Kommunikation: Übersetzung, Präsentieren, Business-Deutsch, Business Englisch, Rhetorik Vertrieb: Kundenberatung, Vertrieb, CRM, B2B, Kundendienst Design: Videoproduktion, Grafikdesign, 3D-Design, UX, Mobile App-Entwicklung Marketing: Social Media Advertising, Sistrix, Soziale Medien, Digitales Marketing, SEO Technik: Elektrotechnik, CAD, Montage, AutoCAD, Installationen KI: KI, Automation, Generative KI Das Interesse an KI-Weiterbildungen ist in der Schweiz stärker gestiegen als in Deutschland oder Österreich Als die Nutzung von KI in der Schweiz explodiert, steigt auch das Interesse an Weiterbildungskurse in diesem Bereich. Zusammen mit Preply haben wir die Google-Suchtrends nach KI-Weiterbildungen analysiert und sie mit dem vom Vorjahr verglichen. Insgesamt ist das Interesse an KI in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich gestiegen. Dabei sind die Suchanfragen nach KI-Weiterbildungen in der Schweiz um 122 %, in Österreich um 100 % und in Deutschland um 69 % gestiegen. Methodik Für die Forschung wurde eine kategorisierte Terminologieliste mit 106 Fachbegriffen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen verwendet. Es wurden dann die APIs von Indeed CH und Adzuna CH verwendet, um die Stellenangebote für diese Kategorien zu finden, und die entsprechenden Durchschnittsgehälter in Schweizer Franken zu ermitteln. 92.766 offene Stellenangebote wurden hier analysiert. Anhand der Liste haben wurde die Anzahl der Nutzerinnen analysiert, die auf deutschsprachige Kurstypen auf LinkedIn Learning zugreifen. Zur Erweiterung der Recherche wurden dann die Google-Suchdaten aus allen Ländern für dieselben Begriffe analysiert, um die Suchnachfrage dieser Fähigkeiten besser zu verstehen. Stand der Daten: 24. Oktober 2023 Weitere Informationen auf der Projektseite von Preply…

Den vollständigen Artikel lesen ...